I negozi di intimo fanno squadra, pigiami e biancheria per chi ha perso tutto nell'alluvione

"Le Stelle unite per Faenza" è lo slogan che identifica una bellissima iniziativa umanitaria promossa da Sabrina del negozio Intima di Sabrina, via Torricelli 12 Faenza, in collaborazione con tanti negozi di intimo e abbigliamento di tutta Italia, negozi che hanno il comune denominatore di far parte di un concorso nazionale che premia ogni anno l'eccellenza del settore "intimo e mare".

"Tutti insieme, abbiamo donato alla città di Faenza prodotti provenienti dalle nostre attività, a chi, nel disastro dell'alluvione ha letteralmente "perso tutto" - racconta Sabrina dal negozio -. Un'iniziativa che ha visto attivarsi tanti commercianti del mio settore che hanno inviato diversi cartoni colmi di pigiami, camicie da notte, biancheria e abbigliamento in genere".

"Queste cose sono state da me, con l'aiuto di volontari, consegnate personalmente alle famiglie bisognose, creando un'ondata di sorrisi, abbracci e biglietti molto commoventi che hanno davvero scaldato il cuore a tutti noi che abbiamo promosso questa iniziativa che è il caso di dire sia nata sotto una "buona stella"".