Il negozio ravennate dona dischi di musica classica ai giovani: "Voglio regalare un po’ di cultura"

Una curiosa e generosa inziativa culturale nel centro di Ravenna. Sabato il negozio di musica Jean Music Room, in via Girolamo Rossi, regala dischi di musica classica ai giovani con età fino a 30 anni, con l’obiettivo di avvicinare ragazze e ragazzi alla musica classica e riportare in vita un genere ancora poco conosciuto. L’iniziativa “Classica ai giovani” è molto semplice: basterà passare dal negozio negli orari di apertura, dalle 10 alle 12.30 e dalle 16 alle 19.30, e si potrà scegliere in omaggio un disco di classica tra quelli messi a disposizione, senza obbligo di acquisto.

“La nostra città è fortemente legata alla musica classica, città natale di importanti Direttori d’orchestra e di un Festival famoso nel mondo - afferma Gianni Corbari, proprietario di Jean Music Room – Per questo mi piacerebbe che i giovani scoprissero la musica classica, iniziassero a sceglierla e a conoscerla. Per avvicinarli ho pensato di regalare un vinile di classica a ogni ragazza e ragazzo che passa dal negozio. Voglio regalare un po’ di cultura”.