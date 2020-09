Soci, clienti e lavoratori: inaugura il 'minimercato' autogestito

È programmata per sabato 19 settembre l’inaugurazione della cooperativa Stadera, con un open day dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19 nei locali del minimercato in via Veneto 4. Il progetto, partito in via sperimentale qualche mese fa durante la crisi epidemica, si riafferma ufficialmente portando nel suo paniere già 130 soci cooperatori con un’idea alternativa nel settore della distribuzione.

Stadera apre quindi eccezionalmente le porte a chi vuole scoprire il negozio, che è solo il primo passo verso l'apertura di un supermercato quando il numero di soci sarà sufficientemente alto. Un progetto che conta una gamma di circa 400 prodotti selezionati prevalentemente nel biologico, nella filiera corta, ecostenibile e sociale e a cui si aggiungeranno a breve i latticini, un’offerta di circa 60 prodotti sfusi sia alimentari che per la detergenza personale e della casa.

Stadera non è un progetto di tipo associativo, ma una vera e propria impresa, pur senza fini di lucro ma improntata al totale reinvestimento degli introiti, un’esprienza sostenuta dal volontariato dei soci che credono nella compartecipazione delle scelte e all’autorganizzazione della cooperativa, con la predisposizione dell’e-commerce per evitare assembramenti in negozio, la gestione informatica, una tessera che permette di precaricare credito per poi fare la spesa senza pensieri sul pagamento. Stadera vuole essere anche un punto di incontro per le tante associazioni e realtà ravennati impegnate nella lotta allo spreco, nella riduzione degli imballaggi e dell’inquinamento da plastica, nella promozione di una filiera produttiva equa, sostenibile e responsabile.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'open day sarà anche un'occasione per trovare il primo prodotto a marchio Stadera realizzato in collaborazione con le altre food co-op emiliano-romagnole. Oltre alla giornata di inaugurazione e open day, il minimercato è aperto ai soci lunedì, mercoledì e venerdì al pomeriggio, martedì mattina e sabato tutta la giornata. In questo finesettimana Stadera sarà inoltre presente con uno stand promozionale alla fiera Bell’Italia in Piazza del Popolo a Ravenna, mostra mercato di gastronomia e prodotti alimentari regionali d’eccellenza.