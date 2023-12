Babbo Natale consegna i giocattoli comprati in negozio a domicilio: "E con i ricavi un evento benefico per i bimbi alluvionati"

Cosa c’è di più bello che vedere Babbo Natale, quello "vero", arrivare dentro casa e consegnare personalmente i regali ai bambini increduli? Quest’anno il sogno di ogni piccino potrà essere esaudito grazie a un’iniziativa ideata dal 'Sogno del Bambino', negozio di giocattoli a Lugo che permette di far consegnare i regali acquistati nel negozio principale e nel temporary shop sotto al Pavaglione proprio la sera del 24 dicembre direttamente a casa dei clienti e nelle mani dei figli, per farsi un selfie che possa rimanere nell’immaginario dei piccoli con l’outfit di Babbo Natale che sarà curato da Daniela Costumi, nuovo store di noleggio costumi che ha preso il posto della storica attività lughese.

"Il 2023 è stato un anno difficile e questa iniziativa è nata per dedicare un evento a tutti i bambini da realizzare la prossima primavera a Sant'Agata sul Santerno, uno dei comuni più flagellati dall’alluvione - spiegano dal negozio di giocattoli - Per ogni consegna che Babbo Natale farà a Lugo e nei comuni adiacenti, infatti, sarà richiesta un’offerta minima che, insieme alle offerte di chi lo desidera (ci sarà anche una cassetta apposita), farà parte di un importo più importante al quale sarà aggiunto un 10% sui regali acquistati per questa particolare “consegna” dal nostro negozio". Con i proventi dell'iniziativa verrà realizzato l'evento.

Il numero delle consegne sarà limitato e le prenotazioni saranno raccolte entro venerdì 22 dicembre a partire da domenica 17. "Quindi - concludono dal negozio - aspettiamo il suono del campanello di casa, apriamo la porta e Oh, Oh, Oh... Buon Natale a tutti!".