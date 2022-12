Il negozio di tessuti aperto da due sorelle compie 40 anni: "Abbiamo resistito grazie alle nostre clienti"

Ne hanno visti tanti di cambiamenti in questi lunghi 40 anni. Giovedì il negozio di tessuti e merceria 'Il Manichino' di Ponte Nuovo ha festeggiato insieme alle proprie clienti le "nozze di smeraldo". Aperto il 1 dicembre del 1982 da Antonella Ciccone, all'epoca 22enne, oggi è gestito dalla sorella Jessica. "Mia sorella Antonella aveva la passione per il tessuto e la sartoria, avendo fatto la scuola di modellismo - racconta Jessica - Quando ha aperto il negozio io avevo 12 anni, ma venivo sempre qui a fare i compiti. Sono cresciuta in mezzo alle stoffe, fino a che intorno ai 16 anni sono venuta a lavorare qui. Mia mamma cuciva, mia sorella tagliava e io ero un po' la creativa. Purtroppo mia mamma è morta ancora giovane, lei era quella che ci dava la spinta".

Oggi che Antonella, 63enne, è in pensione, la 52enne Jessica è rimasta sola a gestire il negozio di via Dismano. "Questi 40 anni sono stati belli ma anche pesanti - spiega - A volte c'è stata anche la voglia di chiudere, ciò che ci ha fatto andare avanti è la costanza e l'affetto delle nostre clienti. Quando mia sorella è andata in pensione pensavo di non farcela, ma loro mi dicevano "Per favore, non chiudete!". Dopo tanti anni siamo diventati un punto di riferimento, non sono solo clienti per noi, ma anche amiche, tanto che abbiamo rinominato il negozio 'Le amiche del manichino'".

Per festeggiare, giovedì il negozio ha dato una piccola festicciola. "Le nostre clienti sono venute tutte, hanno scritto dei pensieri meravigliosi - dice ancora Jessica - Sicuramente negli anni le cose sono cambiate molto: nell'82, quando abbiamo aperto, c'è stato il boom dei tessuti. Le donne li compravano e poi si facevano i vestiti da sole o se li facevano fare dalle sarte, ce n'erano tantissime. Oggi è diverso, le catene di vestiti vendono a prezzi stracciati e sono pochi quelli che si fanno fare i vestiti su misura. In compenso la merceria è in crescita, così compensiamo anche le perdite del tessuto, che comunque un po' con il Covid è ripartito, c'è molta voglia di creare oggi. Vogliamo ringraziare tutte le nostre clienti, che ci hanno sempre dimostrato tanto entusiasmo e tanta fiducia in questi anni. E' grazie a voi se siamo ancora qui!".