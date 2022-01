Uno sconto a chi ha il Green Pass, l'idea del negozio: "Così invitiamo le persone a vaccinarsi"

Hai il Green Pass? Per te c'è uno sconto! E' sicuramente un'iniziativa destinata a fare discutere quella messa in atto da giovedì nel negozio di gioielli della catena 'Si Anelli', all'interno del centro commerciale Esp. All'entrata del negozio, infatti, è stato montato un macchinario, un lettore di Green Pass che, in caso di lettura positiva, rilascia uno scontrino che dà diritto a uno sconto del 10% sugli acquisti. Solo, ovviamente, se si è in possesso della certificazione verde anticovid.

"Ho visto un lettore di Green Pass in un ristorante e mi è sembrata una cosa molto comoda, dal momento che il cliente fa da solo, e anche d'immagine, soprattutto in previsione dell'obbligo vaccinale dal 1 febbraio - spiega il titolare del negozio, Marcello Casadio - Dopodichè ho pensato di abbinare il lettore a uno sconto per cercare di invitare le persone a vaccinarsi. Ricordiamo tutti la situazione di quando eravamo costretti a chiudere i negozi, e i vaccini servono a non tornare a quella situazione. I clienti che sono venuti in negozio hanno apprezzato la novità e hanno potuto godere di uno sconto".

Naturalmente il titolare ha già ricevuto diverse critiche da parte di chi non approva l'iniziativa. "Parlano di discriminazione, mi hanno attaccato in tanti ma io non ho paura - continua Casadio - Al momento abbiamo 5 commesse a casa con il Covid, è un problema grosso e siamo costretti a chiudere in anticipo alle 8 perchè non riusciamo a coprire tutti i turni. Il vaccino è una cosa importante".