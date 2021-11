L'azienda di Massa Lombarda stampa in 3D il nuovo negozio di Dior a Dubai

Sulla spiaggia di Jumeirah a Dubai si erge un'installazione Dior unica, composta da due moduli circolari. Questi spazi innovativi sono stati realizzati con materiali naturali, combinando argilla, sabbia e fibre naturali, utilizzando un eccezionale sistema di stampa 3D progettato da Wasp, l'azienda di Massa Lombarda già famosa per aver realizzato la prima abitazione al mondo interamente stampata in 3D a base di materiali naturali.

Questa impresa hi-tech spinge i confini del savoir-faire per il produttore italiano che per la prima volta, come un sarto digitale, progetta una struttura abitabile di proporzioni mai viste prima. In un affascinante gioco architettonico, il motivo cannage, codice chiave della Maison, si rivela sulle pareti di questa boutique effimera. All'interno, le creazioni che celebrano la dolce vita - in particolare la collezione donna Dioriviera disegnata da Maria Grazia Chiuri - che si svela volta per volta con tonalità acide. In mostra anche gli elementi essenziali della Maison Dior, tra cui lettini mare, ombrelloni, cuscini e bottiglie adornate con toile de Jouy. Il design emblematico è presente anche con le sedie lounge poste di fronte a questa vetrina audace che porta in sè la promessa di un interludio da sogno.