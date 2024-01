Arriva il 'negozio temporaneo' dedicato al mosaico: ufficio turistico chiude per l'allestimento

L’ufficio Informazioni e Accoglienza turistica (IAT) di piazza San Francesco sarà chiuso da lunedì 29 gennaio per l’avvio dei lavori del Mosaic Temporary Shop, che si realizza grazie ai fondi del Progetto Unesco Ravenna Città del Mosaico del Ministero del Turismo. Il servizio di accoglienza sarà comunque garantito nella sede di Ravenna Incoming, in via Corrado Ricci 39, negli stessi orari di apertura (feriali 8.30 - 18, festivi 10-16); anche i contatti telefonici restano invariati 0544.35404, 35755, 482838. L’ufficio di piazza San Francesco sarà oggetto di un riallestimento complessivo, in grado di accogliere il visitatore direttamente e visivamente all’interno dell’esperienza mosaico, grazie ad uno spazio espositivo dove diversi prodotti delle botteghe del mosaico potranno essere esposti a rotazione (da qui il termine temporary) ma in forma permanente.