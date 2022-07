Abiti vintage, arredi, orologi e borse: apre il negozio che dà una seconda vita all'usato di qualità

C'è una bella novità per gli appassionati di vintage: ha aperto a Ravenna il primo punto vendita del marchio italiano del riuso 'Secondamano' che dà una seconda vita agli oggetti usati di qualità. Tramite lo store, aperto solo su appuntamento al civico 11 di viale Francesco Baracca, è possibile vendere beni di pregio e usati - arredamento, oggettistica, abbigliamento e accessori vari, ma anche oggetti preziosi e oro. Nel negozio è possibile ricevere anche perizie sul valore della merce.

Lo store ritira per conto vendita e acquista in tutta Italia antiquariato e modernariato italiano e mondiale; intere eredità, collezioni e singoli oggetti; mobili, arredi, tappeti, lampadari, ceramiche, argenteria, gioielli, quadri, statue e abbigliamento, con un particolare interesse per monete d’oro, brillanti, pietre preziose, borse Hermes e orologi Rolex e Patek Philippe. Verranno prese in esame e valutate esclusivamente offerte pervenute via posta elettronica con materiale fotografico. I beni potranno essere venduti anche all’estero.