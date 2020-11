Nel 2021 la Mille Miglia non passerà da Ravenna e Cervia

La Mille Miglia nel 2021 non passerà da Ravenna e Cervia. Sono state aperte giovedì mattina le iscrizioni alla 39esima rievocazione della Mille Miglia, che prenderà il via da Brescia mercoledì 12 maggio per farvi ritorno, dopo il giro di boa a Roma, sabato 15 maggio. Rispettando la tradizione del tracciato da Brescia a Roma e ritorno - con arrivi di tappa a Viareggio e Bologna - l’edizione 2021 presenterà una novità assoluta: per la prima volta, il senso di marcia della gara sarà invertito rispetto alle recenti edizioni, riprendendo il senso antiorario di molte edizioni della corsa originale di velocità. Da Brescia, gli equipaggi faranno rotta verso la costa Tirrenica per sostare a Viareggio, ripartendo il giorno successivo alla volta di Roma.

"Può apparire superfluo in tempi di Covid e di pandemia preoccuparsi del passaggio della Mille Miglia - afferma Giannantonio Mingozzi di Tcr - ma visto che ognuno di noi spera di ritornare a tempi migliori e condizioni di normalità, non è di alcun conforto scoprire che il percorso 2021 appena presentato taglia fuori tutta la sponda Adriatica, da Ferrara a Ravenna, da Cervia a Rimini e San Marino. Non c'è il tradizionale passaggio di Ferrara e attraverso la Romagna, e compaiono invece città che non appartengono alla storia della gara. Spero che questa scelta valga solo per il 2021 e poi si torni al percorso precedente; alcuni anni fa Ferrara e Ravenna furono escluse, allora insieme organizzammo la Ravenna-Ferrara e ritorno, percorso Mille Miglia con auto d'epoca, che servì proprio a riportarci il passaggio della corsa l'anno successivo. Mi auguro ciò avvenga anche stavolta - conclude Mingozzi, che sulla corsa ha scritto il libro "Quella Mille Miglia" e ha partecipato a quattro edizioni recenti con a fianco tra gli altri Gianfranco Liverani, Giuliano Gamberini, Pietro Morini - Ne ho parlato con il vicesindaco Fusignani e spero che tra Ravenna e Cervia si concordi una linea d'azione comune, mentre con Ferrara la collaborazione è già rodata e non mancherà di farsi sentire".