Nel 2023 Ravenna prima in Italia per crescita nella spesa in beni durevoli

L’Emilia-Romagna è la seconda regione italiana per crescita della spesa in beni durevoli nel 2023: quasi 7 miliardi di euro (6 miliardi e 826 milioni), il 10,6% in più rispetto al 2022. Secondo quanto rilevato dall’Osservatorio Findomestic (Gruppo BNP) in collaborazione con Prometeia, quest’anno alla sua trentesima edizione, l’aumento della spesa in durevoli in Emilia-Romagna è superiore a quello del Nord-Est (+10%), ma anche a quello nazionale (+8,9). Determinante la forte ripresa dei volumi d’affari destinati alla mobilità, ma anche l’incremento di diverse province: su tutti Ravenna, prima provincia italiana per crescita della spesa in durevoli con un +15,4%. Seguono Bologna (+11,1%), Reggio Emilia (+10,6%) e Modena (+10,2%).

“Nel 2023 si osserva un mercato emiliano-romagnolo dei beni durevoli vivace con una crescita che deriva prevalentemente dal segmento mobilità - conferma Claudio Bardazzi, Responsabile Osservatorio Findomestic - Nello specifico si registrano incrementi degli acquisti di auto nuove pari al 20,3% (1 miliardo e 640 milioni totali di spesa) e di auto usate al 23,8% (1 miliardo e 988 milioni), in entrambi i casi superiori sia alla media dell’area di riferimento che alla media nazionale e con uno scarto di cinque punti sulla media nazionale per l’usato. In aumento anche la spesa per i motoveicoli (+23,4%, 205 milioni)”. L’Emilia-Romagna mantiene poi il primato nei mobili, dove la crescita del 2,5% (per una spesa complessiva di 1 miliardo e 570 milioni) è superiore alla crescita media italiana dello 0,8%.

Anche grazie a un reddito disponibile pro-capite aumentato del 5,9% (di poco superiore al 5,7% medio nazionale), l’Emilia-Romagna è la quarta regione italiana per spesa media familiare in beni durevoli (3.328 euro a nucleo). A livello provinciale la regione si presenta piuttosto eterogenea, spaziando da Modena che risulta prima tra tutte le 107 province (3.672 euro a nucleo) e Rimini che con i suoi 2.268 di euro di spesa per famiglia si posiziona solo 65esima tra le province italiane.

Nessuna provincia rappresenta l’eterogeneità del contesto di spesa emiliano-romagnolo meglio di Ravenna. La provincia è al primo posto nella graduatoria delle 107 province italiane per crescita complessiva nella spesa in durevoli (+15,4%, 622 milioni di euro). Ma l’analisi per settore evidenzia una spesa che, tuttavia, viaggia agli opposti a seconda del bene considerato: Ravenna è infatti prima per crescita percentuale nella spesa in auto nuove, (+32,7%, 158 milioni) e usate (+33,5%, 187 milioni), e risulta al contempo ultima tra le province per crescita nel comparto dell’elettronica di consumo (-32,6%, 11 milioni). Per l’acquisto di motoveicoli i ravennati hanno speso 18 milioni (+23,5% di volume d’affari) mentre nell’ambiente domestico sono stati spesi 47 milioni di euro in elettrodomestici (+1,1%) e 141 in mobili (+1,6%). Sono in territorio negativo invece l’information technology (18 milioni, -7,8%) e la telefonia (43 milioni, -2,3%).