Nel garage del centro estetico c'era il vino che veniva venduto online: sospesa l'attività

Nel corso delle verifiche annuali mirate al monitoraggio sulle attività di vinificazione nelle molte cantine presenti sul territorio, il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute - Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Bologna ha eseguito nel mese di settembre numerose ispezioni presso enoteche, aziende vitivinicole e cantine dislocate nei territori delle 5 province del territorio di competenza. Le problematiche più importanti sono state ravvisate nella provincia di Bologna.

A Ravenna è stata richiesta la sospensione dell’attività di deposito di vino in bottiglia per il commercio online, allestito in un garage di pertinenza di un centro estetico, privo dei requisiti igienico-sanitari e strutturali minimi e in assenza di previsto manuale HACCP di autocontrollo. Nel complesso sono stati operati sequestri per un valore di circa 100.000 euro ed elevate sanzioni amministrative per un totale di 12.000.