Nel nome di Ivano: il Comune di Bagnacavallo incontra gli allievi dell'Accademia Marescotti

L’assessora alla Cultura di Bagnacavallo Monica Poletti ha incontrato sabato 6 gennaio, presso l’ex convento di San Francesco, allieve dell’Accademia Marescotti assieme alla presidente Erika Leonelli e a Tommaso Ragno, attore e regista docente della masterclass “Dialoghi cinematografici”.

L’Accademia Marescotti è un’accademia nazionale di formazione attoriale per il teatro e per il cinema che prosegue il lavoro di formazione avviato dallo stesso Ivano Marescotti nel 2017. Il progetto di formazione era molto caro a Marescotti e grazie alla volontà di Erika Leonelli, moglie di Ivano e presidente dell’Accademia, si è lavorato per allargare a più professionisti l’attività didattica e garantire quindi una preparazione sempre più completa pur mantenendo lo stile originario. Dallo scorso autunno l’Accademia si svolge presso le aule dell’ex convento di San Francesco a Bagnacavallo.

Oltre a Ragno, i docenti di questa edizione sono Paola Baldini, direttrice artistica, recitazione teatrale, movimento scenico e dizione, Domenico Ciolfi, recitazione cinematografica, Valentina Cortesi, voce e canto e Sara Zecchini, logopedista. Per le masterclass, oltre a Ragno sono impegnate le attrici e registe Lucia Vasini (20-21 gennaio), Elena Bucci (10-11 febbraio) e Sonia Bergamasco.

L’assessora Poletti si è complimentata, anche a nome dell’Amministrazione comunale, per l’importante iniziativa di formazione che unisce il mondo del teatro, caro a Bagnacavallo, alla figura dell’indimenticato Ivano Marescotti.