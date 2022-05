Nel piano industriale del Gruppo Ferrovie dello Stato anche i collegamenti con il Porto di Ravenna

Il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane ha presentato il Piano Industriale 2022-2031, che riserva 7,7 miliardi all’Emilia Romagna, per l’avvio o il completamento di opere e servizi che contribuiranno a rafforzare il ruolo strategico della regione, sia per il trasporto dei passeggeri sia per il traffico delle merci. Tra i progetti stradali rientra anche il terzo lotto del sistema tangenziale di Forlì. Per quanto riguarda l'infrastruttura ferroviaria, sono oltre 1300 i chilometri di linea in Emilia Romagna, di cui oltre 250 dedicati al traffico Alta Velocità. Il piano prevede il potenziamento delle linee tradizionali, sulla rete ferroviaria a servizio del comprensorio portuale, sulle stazioni intese come nodi intermodali e polo di servizi e su forme di mobilità integrata. Fra gli interventi previsti ci sono tra gli altri la velocizzazione della linea Adriatica Bologna – Lecce, i collegamenti ferroviari con il porto di Ravenna e il potenziamento delle linee della Romagna.

Ogni giorno circolano in Emilia Romagna quasi 900 treni regionali. Il servizio è gestito da Trenitalia Tper (70% Trenitalia 30% Tper). Grazie a un precedente investimento di circa 700 milioni di euro, la flotta di Trenitalia Tper è oggi la più giovane d’Italia e può contare su 39 Rock doppio piano e 47 Pop mono piano, cui si aggiungono 26 Etr 350. Altri 4 Rock, già ordinati, verranno consegnati entro la fine del 2022. Ulteriori 12 treni elettrici saranno acquistati con un finanziamento previsto dal Pnrr, inieme all’utilizzo dei fondi regionali e contributo soci.