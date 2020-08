Nel ravennate 1 auto su 4 in circolazione ha più di 15 anni

Dal primo agosto sono scattati gli incentivi statali per l’acquisto di autovetture Euro 6, una novità importante che potrebbe aiutare a svecchiare un parco auto dell’Emilia-Romagna che non gode di ottima salute. Secondo l’elaborazione di Facile.it, realizzata su dati ufficiali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nella provincia di Ravenna risultano infatti ancora iscritte 17.606 automobili Euro 0, corrispondenti al 6,49% del totale vetture ad uso privato registrate. E il quadro si incupisce ulteriormente se si allarga l’analisi. Considerando le automobili Euro 0-1-2-3 si arriva, in totale, a 76.419; vale a dire che più di 1 auto su 4 potenzialmente in strada nella provincia di Ravenna (28,17%) ha 15 anni o più di anzianità.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Considerando tutta l’Emilia-Romagna, come sono distribuite a livello provinciale le auto Euro 0? Se si guarda al rapporto percentuale, la maglia nera della regione spetta alla provincia di Piacenza, dove le auto Euro 0 (pari a 13.108) sono il 7,20% del totale parco auto registrato. Seguono nella graduatoria le province di Parma, (6,84%, 20.309), Modena (6,77%, 32.330 veicoli), Rimini (6,66%, 14.482) e Ravenna (6,49%, 17.606). Valori sotto la media regionale per le province di Forlì-Cesena, (6,29%, 16.584) e Reggio Emilia (6,10%, 21.537); chiudono la classifica le province di Ferrara (5,95%, 13.772) e Bologna, (5,79%. 36.246).