Nel ripostiglio avevano allestito un salone di bellezza abusivo con parrucchiere ed estetista

Un vero e proprio salone di bellezza, con un locale dedicato all’attività di parrucchiere e uno a quella di estetista, con tanto di sala d’attesa e diversi clienti che aspettavano il proprio turno; il tutto ricavato da un ripostiglio. È quanto accertato dagli agenti dell’Unità Organizzativa “Speciale” della Polizia Locale di Ravenna, in un’abitazione di San Pietro in Vincoli.

I titolari non avevano però presentato alcuna comunicazione al Comune per poter esercitare le professioni. L’attività abusiva è stata pertanto chiusa e i responsabili sanzionati per 1.700 euro. Ulteriori accertamenti sono in corso circa la destinazione d’uso dei locali che, qualora non risultassero idonei a ospitare un’attività commerciale, comporterebbero anche una segnalazione all’Autorità Giudiziaria.

Quello delle attività abusive nel campo dei servizi alla persona è uno degli ambiti su cui la Polizia Locale presta particolare attenzione, al fine di garantire la sicurezza dei consumatori, anche in relazione alla qualità dei prodotti utilizzati e alla professionalità richiesta a chi opera in questo campo