Nella casa di riposo di Lugo arriva una "lezione" sull'amore per la Festa di San Valentino

Fidanzatini abbracciati, cuori e rondini innamorate sono tra le cartoline vintage che saranno presentate lunedì 12 febbraio alla casa residenza anziani Sassoli di Lugo. Un modo per anticipare la festa di San Valentino con una punta di nostalgia, non una semplice sfilata di diapositive ma una sorta di lezione sull’amore agli ospiti tenuta dalla professoressa Maria Sangiorgi Marangoni nell’ambito della collaborazione con l’Università per Adulti.

La professoressa Marangoni è già alla sua seconda salita in cattedra nella struttura per anziani, dove a dicembre ha spiegato le tradizioni del Natale nel corso di un incontro che gli ospiti hanno particolarmente apprezzato. La prossima sarà invece una lezione di musica a cura del maestro Michele Carnevali che parlerà dei Tre Tenori, farà ascoltare i loro concerti e suonerà l’ocarina; seguirà un incontro durante il quale il professor Roberto Ercolani illustrerà le tradizioni contadine attraverso la proiezioni di immagini di pannelli scolpiti in legno.

"L’idea di invitare docenti – spiegano le due animatrici del Sassoli Caterina Cavina e Silvia Tabanelli – viene proprio dagli anziani del Sassoli che hanno chiesto di approfondire alcuni argomenti che stanno loro a cuore, ma non potendo andare all’Università per Adulti, hanno chiesto ai professori di venire da noi. L’appello degli “studenti senior” è stato accolto con piacere dall’Università per Adulti che ha offerto la propria disponibilità".