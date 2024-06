Nella frazione riapre il supermercato dopo i lavori di rinnovamento

Il Conad City di San Pancrazio, nel Comune di Russi, si presenta al pubblico interamente rinnovato dopo la ristrutturazione. La riapertura avverrà giovedì 27 giugno alle 8.30 alla presenza dell’amministratore delegato di CIA-Conad, Luca Panzavolta. Il negozio si trova in via G. Randi 47, ha una superficie di 300 metri quadri e occupa 11 persone. La gestione è affidata alla società Loans snc di Lorena Corzani, Andrea Mazzotti e Simona Mazzotti.

"Ringraziamo la gestione del punto vendita e tutti i nostri soci che insieme a noi continuano a investire per migliorare i servizi e garantire a tutti i clienti la convenienza che da sempre contraddistingue il nostro marchio, capillarmente diffuso anche nelle piccole comunità e primo in Italia nella grande distribuzione - dice Panzavolta -. La nostra vicinanza al territorio si esprime anche in questo modo, continuando a offrire in tutta la nostra rete convenienza e qualità delle merci, prezzi bassi tutti i giorni, massima attenzione alle esigenze del cliente".