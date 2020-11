Nella notte di Halloween vandalizzate 17 vetture e i muri di alcune case

Una notte di Halloween passata a vandalizzare veicoli in sosta e alcune abitazioni per un gruppo di tre giovani che, alla fine, sono stati individuati dalla polizia di Stato e portati in Questura. Il raid ha interessato le strade intorno a via Brunelli dove, verso l'1, i residenti hanno dato l'allarme facendo intervenire le Volanti. Un bilancio pesante, 17 auto danneggiate e i muri di alcune case imbrattate, con gli agenti che hanno iniziato a setacciare i dintori fino ad individuare tre giovani che cercavano di nascondersi nel buio. Portati in Questura sono stati identificati, denunciati e poi affidati ai genitori. Altri danneggiamenti agli arredi urbani sono stati registrati in piazzale del Popolo e, al momento, sono in corso accertamenti per capire se gli autori siano gli stessi di quelli scovati in via Brunelli.

