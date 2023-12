Nervoso durante il controllo: nell'auto nascondeva 42 dosi di droga

Viaggiava con 42 "dosi" nascoste nell'auto. Domenica mattina una pattuglia della sottosezione Polizia stradale di Forlì ha fermato un 38enne faentino, alla guida di una Fiat, all’altezza del casello di Cesena. Il suo fare nervoso ha subito insospettito i poliziotti che, anche alla luce delle risultanze delle banche dati, hanno deciso di ispezionare a fondo il veicolo.

Il loro fiuto ha fatto centro anche stavolta: sotto il sedile del passeggero anteriore, infatti, sono stati individuati 4 sacchetti in plastica termosaldati, che al loro interno contenevano complessivamente 42 dosi di hashish e marijuana - come confermato dai test di laboratorio eseguiti presso la Questura di Forlì-Cesena -, per un peso complessivo di poco più di 100 grammi di merce. Presso l'abitazione dell'automobilista faentino, inoltre, è stato rinvenuto quasi un altro etto della medesima sostanza.

Per l’uomo, dunque, è scatta la denuncia per possesso ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, subito sequestrata insieme al telefono cellulare di cui aveva la disponibilità.