Niccolò ed Eleonora cucinano bendati in coppia a MasterChef: la loro tecnica "curiosa" si rivela vincente

S’infiammano le sfide di MasterChef Italia, tra giudici scatenati nell’organizzare prove sempre sorprendenti e strategie ormai palesi tra i cuochi amatoriali. Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli creano dapprima una Mystery Box con cucinata di coppia all’insegna della sintonia e della fiducia reciproca, quindi un Invention Test alla ricerca degli ingredienti più strategici contenuti in uno specialissimo e mitico “pacco da giù”; a seguire, Prova in Esterna alle Scuole Centrali Antincendi di Roma, dove vengono addestrati i Vigili del Fuoco che operano in Italia, e Pressure Test dedicato ai funghi. Altri due aspiranti chef hanno abbandonato la Masterclass: sono Beatrice, la cestista 19enne di Roma, e Anna, farmacista di San Marco Argentano (Cosenza) di 62 anni.

La serata è iniziata con la Mystery Box che prevedeva la cucinata di coppia, mettendo in palio ovviamente una doppia Golden Pin: hanno lavorato assieme Sara e Beatrice, Filippo e Lorenzo, Deborah e Michela, Marcus e Alberto, Andrea e Antonio, Niccolò ed Eleonora, Anna e Alice, infine Settimino e Kassandra. La Box nascondeva una mascherina per gli occhi e un bavaglio per la bocca, rispettivamente per “la mente” e “il braccio” della coppia: i primi, dopo aver assistito allo show cooking di preparazione del Fagiano in porchetta con vongole e salsa verde dello chef Barbieri e averne memorizzato i passaggi, si sono bendati e hanno dovuto spiegare il procedimento al compagno che, imbavagliato, non poteva chiedere ulteriori spiegazioni.

Il ravennate Niccolò, che ha spiegato di essere "assetato di golden pin", ha scelto come compagna, tra la sorpresa dei giudici, Eleonora, che aveva dichiarato poco prima di non sentirsi in giornata: "Anche se è parecchio agitata, è molto talentuosa", ha detto. Poco convinto chef Barbieri, che lo ammonisce: "Ti sei preso una bella gatta da pelare". E invece la scelta si è rivelata azzeccata: con Niccolò-mente ed Eleonora-braccio, il piatto è super riuscito, anche grazie a una particolare tecnica messa in pratica dai due, che non hanno potuto dialogare per tutta la preparazione. Quando Niccolò chiedeva a Eleonora se andasse tutto bene, lei rispondeva dandogli una pacca sul braccio. Se qualcosa non andava, invece, rispondeva strizzandogli un capezzolo. Barbieri, passando tra i banchi, ha notato questa "particolare" strategia comunicativa e ci ha riso sopra.

Alla fine comunque la loro replica del fagiano in porchetta è risultata essere tra i primi tre migliori. I giudici hanno assaggiato solamente le tre riproduzioni migliori, ossia quelle di Anna e Alice, di Deborah e Michela e quella, appunto, di Niccolò ed Eleonora. A trionfare però sono state Michela e Deborah, due donne forti che in questa prova di collaborazione hanno saputo fare squadra.

Un minuto dopo, però, ecco l’Invention Test che ha ribaltato gli equilibri. Con chef Cannavacciuolo che mostrava alla classe un esempio del suo personalissimo “pacco da giù”, i due componenti delle coppie hanno dovuto dividersi gli ingredienti in esso contenuti: una salsiccia, due lambascioni, 100g di farina, un pezzetto di caciocavallo e del salame. Gli ingredienti, evidentemente risicati, dovevano bastare per entrambi i piatti, e questo ha dato il la a strategie più o meno evidenti. Niccolò presenta il piatto Modica-Parma - pasta di grano arso con soffritto di salsiccia, lampascioni e peperone crusco - un ricordo del suo periodo universitario a Parma, quando condivideva l'appartamento con un inquilino di Modica al quale periodicamente arrivava in famoso "pacco da giù" con prodotti siciliani. Purtroppo però il piatto non viene molto apprezzato dai giudici, e il concorrente ravennate finisce tra i peggiori. Alla fine i giudici hanno tratto le conclusioni: Alberto è stato il migliore, mentre Beatrice è stata la peggiore della prova e ha dovuto abbandonare la Masterclass, con Niccolò salvo per un pelo.

Quindi la Prova in Esterna, con i concorrenti che si sono trasferiti alle Scuole Centrali Antincendi di Roma, lì dove sono stati formati tutti i Vigili del Fuoco che operano in Italia e dove, dopo test atletici e attività d’addestramento, 100 pompieri hanno giudicato i menù tipicamente romani delle due brigate. Quella rossa (composta dal capitano Alberto con Deborah, Antonio, Filippo, Alice, Andrea e Niccolò) ha cucinato fiori di zucca ripieni con salsa a scelta e mezze maniche all’amatriciana, mentre la squadra blu (con Settimino come capitano, poi Michela, Anna, Eleonora, Lorenzo, Sara e Marcus) ha preparato carciofi alla giudia con salsa a scelta e saltimbocca alla romana con cicoria ripassata. Kassandra non è stata scelta da nessuno durante la formazione della brigata, e sebbene i due capitani avessero la possibilità di chiamarla per sostituire in corsa un componente della propria squadra è rimasta in panchina durante tutta la prova: per lei Pressure Test di diritto, e con lei grembiule nero anche per i componenti della brigata blu, risultati sconfitti nella prova.

Durante il Pressure Test l’atmosfera è rimasta infuocata: Settimino ha salvato Sara e se stesso, mentre i restanti sei concorrenti (Lorenzo, Michela, Eleonora, Kassandra, Anna e Marcus) in 30 minuti hanno cucinato un tris di funghi (un risotto, una frittura e un terzo piatto a scelta), utilizzando almeno tre specialità tra porcini, cardoncelli, cornucopie, pioppini, portobello e orecchio di Giuda. Per Anna i funghi si sono rivelati “velenosi”: il suo piatto non ha convinto i giudici e ha dovuto sfilare il proprio grembiule bianco.

Settimana prossima, giovedì 18 gennaio, sempre alle 21.15 su Sky e in streaming su Now, a MasterChef Italia i cuochi amatoriali torneranno a camminare da soli, ma troveranno nuovi ostacoli durante il loro percorso. Chi proseguirà la propria corsa verso il titolo di nuovo MasterChef italiano?