Il bagnacavallese Nicola Longanesi inizia la sua avventura a Masterchef 2022

Comincia il lungo viaggio di Nicola Longanesi, 20enne di Bagnacavallo, a MasterChef Italia. Giovedì sera andrà in onda la prima puntata della dodicesima edizione del programma di Sky, con i 20 aspiranti chef che compongono la Masterclass che affronteranno le prime prove di questa stagione. A giudicarli anche quest'anno il trio formato da Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli.

A MasterChef Italia Nicola cerca letteralmente il suo riscatto: da sempre appassionato di cucina, quando aveva 12 anni ha partecipato alla seconda edizione di Junior MasterChef dove è stato eliminato in semifinale, nel tentativo di replicare un piatto dello chef Barbieri. Dopo l’eliminazione non ha più smesso di cucinare e ora vuole dimostrare a se stesso di poter arrivare all’agognata finale, ma non solo: MasterChef Italia rappresenta per lui anche un nuovo stimolo di cui sente di avere bisogno in questo momento della sua vita.

I genitori, la sorella maggiore e lo zio sono di gran supporto per lui e lo sostengono nella sua passione per la cucina. Nato e cresciuto a Bagnacavallo, ora vive a Parma e studia Scienze Gastronomiche. Ha la fidanzata, ma la vede poco perché vive a Londra per studio. In cucina ha sperimentato diverse tecniche come le arie e la gelificazione. Si definisce molto legato alla tradizione, gli piace studiarla per poi poterla reinventare. Sogna di lavorare nella gastronomia nell’ambito del giornalismo o della ricerca. A MasterChef è entrato grazie al piatto "Ci sono cascato di nuovo", ravioli ripieni di baccalà mantecato e bufala con tartare di gamberi rossi, nocciole e salsa di asparagi.

All’ingresso in cucina, Nicola e gli altri concorrenti troveranno una Golden Mystery Box in base alla quale potranno preparare un piatto dolce oppure salato, che darà la possibilità ai migliori della prova di salire direttamente in balconata evitando così lo step successivo. Chi non avrà soddisfatto appieno i giudici si rimetterà invece all’opera per l’Invention Test, per una prova di creatività che necessita di fantasia e ingegno, essendo basata su due prodotti tipici e basilari della tradizione culinaria italiana: gli aspiranti chef dovranno rispettarli, elevarli e renderli assoluti protagonisti.

La rotta dei cuochi amatoriali proseguirà con la prima Prova in Esterna di stagione: a far da sfondo alla sfida tra le brigate sarà lo storico e affascinante Ponte Vecchio di Bassano del Grappa, che accoglierà i cuochi impegnati a ideare e preparare un menù per 35 produttori dell’Asparago bianco DOP, eccellenza locale e assoluto protagonista delle portate. Ospite di questa sfida in terra veneta Antonio Lorenzon, “padrone di casa” bassanese e nono vincitore di MasterChef Italia in una finale ancora oggi memorabile. Al rientro in Masterclass, la brigata sconfitta sarà impegnata nel Pressure Test in cui i concorrenti verranno testati sulle loro basi tecniche. Chi dovrà sfilare il grembiule, lasciando la cucina di MasterChef Italia già dopo il primo round?