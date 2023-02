La frolla cruda non perdona: Nicola esce da Masterchef. Chef Barbieri: "Ti rivedremo nella cucina di un ristorante"

Si interrompe il sogno di Nicola Longanesi, il 20enne di Bagnacavallo che nella puntata di giovedì sera di MasterChef Italia è stato eliminato dalla gara. E ancora una volta il giovane è "scivolato" sul dessert, che si conferma il suo tallone d'Achille.

In apertura di serata i concorrenti hanno trovato delle Golden Mystery Box, che mettono in palio per i migliori l'accesso diretto in balconata, sotto le quali c'erano piatti che arrivano dal passato e preparati con prodotti della terra, piatti vegetariani della tradizione regionale italiana. E' stato per loro lo spunto per preparare piatti in grado di raccontare i sapori di casa, pur essendo ricreati in chiave moderna. Nicola ha presentato un piatto di tortelli di zucca in brodo di funghi con crema di patate, aglio nero, piselli e cipolla cotti nel latte. Il piatto non è male, ma la pasta è un po' troppo spessa, fanno notare i giudici Antonino Cannavacciuolo e Bruno Barbieri.

A seguire, l’Invention Test ha ospitato nella cucina del cooking show lo chef maître pâtissier pluripremiato Gianluca Fusto, uno tra i pasticceri italiani più talentuosi, che ha sottoposto la Masterclass ad una prova di pasticceria, sempre temutissima: creare una crostata con crema e frutta. E Nicola lo ammette subito: "I dolci sono il mio tallone d'Achille, ma mi piacerebbe riscattarmi, perchè la pasticceria mi piace". Però il 20enne non ce la fa: la sua frolla è cruda e fa arrabbiare chef Fusto.

Alla fine i peggiori sono lui e Laura, ma a lasciare per sempre la MasterClass è proprio il bagnacavallese. "Tu hai talento Nicola, ma la pasticceria ti è stata fatale - gli dice Barbieri, che però lo incoraggia a non demordere - Ti ho conosciuto a MasterChef Junior e qua a MasterChef ho rivisto lo stesso talento. Sono sicuro che ti rincontrerò ancora nella cucina di un ristorante".