Nicola non si trova, dopo la telefonata a 'Chi l'ha Visto?' la famiglia parte per la Germania: "Lo cercheremo ovunque"

Non si riesce a trovare Nicola Ballarin, il 48enne residente a Marina di Ravenna scomparso lo scorso 5 marzo. Nicola il 3 marzo è partito per un viaggio di pochi giorni a Berlino, ma dalla mattina di martedì 5 marzo non ha dato più sue notizie alla famiglia. Durante l'ultimo contatto telefonico ha raccontato di aver dormito in stazione per un disguido con l'hotel, dove ha pernottato solo la prima notte, poi la telefonata si è interrotta e da quel momento risulta irraggiungibile. Durante l'ultima puntata del programma tv Chi l'ha visto?, andata in onda il 20 marzo, è stata trasmessa una telefonata fatta da un'infermiera italiana che lavora in un ospedale di Berlino, che ha spiegato di essere sicura di aver visto Nicola in ospedale.

"Nicola si è presentato in ospedale il 13 marzo, o almeno così ha riferito l'infermiera - spiega la nipote del 48enne scomparso - Ha detto di essere caduto, aveva alcune contusioni e il naso scorticato e lo hanno medicato. Ha detto di essere stato rapinato di telefono e soldi, probabilmente anche delle medicine (Nicola deve assumere quotidianamente delle medicine salvavita, ndr). Per fortuna i documenti li aveva in tasca. Ha riferito di avere una sorella e ha chiesto dove poteva dormire, gli è stato indicato un rifugio per senzatetto. Non so perché non lo abbiano aiutato a contattarci".

Dopo la telefonata dell'infermiera, la ragazza e sua madre (sorella di Nicola) si mettono in contatto con l'ambasciata italiana in Germania. "Con non poche difficoltà - sottolinea la giovane - Abbiamo fornito le informazioni che avevamo e loro le hanno passate alla polizia tedesca. Credo che giovedì 21 abbiano controllato in alcuni dormitori della città, ma non lo abbiano trovato. Abbiamo anche mandato a controllare un amico che abita a Berlino, ma nel dormitorio segnalato non c'era".

La famiglia di Nicola ha deciso di prendere in mano la situazione: "Sabato mattina io, mia mamma e mio cugino prenderemo un volo e andremo a Berlino a cercare Nicola. Purtroppo non abbiamo molto tempo, dovendo rientrare lunedì, ma lo cercheremo dappertutto, batteremo ospedali, rifugi, stazioni. Abbiamo deciso di muoverci in prima persona, altrimenti non so come potrebbe finire".

Nicola è alto un metro e 90, ha occhi e capelli castani, potrebbe indossare un giubbotto blu o color ghiaccio marca Napapijri, scarpe Adidas verdi e un berretto di lana. Ha un tatuaggio sul dorso della mano destra raffigurante un uomo con un basco e ha bisogno di assumere farmaci salvavita. "20 anni fa fu vittima di un brutto incidente e rimase in coma per un mese - racconta la nipote - Da quel giorno soffre di afasia e di attacchi di epilessia. Per cui deve prendere le medicine ogni giorno, se non le ha più con sé potrebbe essere in stato confusionale. Però è una persona autonoma e abituata a viaggiare, lo ha sempre fatto. Ci ha chiamato quando era in aeroporto dicendo che sarebbe partito, ha improvvisato la partenza perché è nel suo spirito. Ci siamo raccomandati di farsi sentire più volte al giorno così stavamo più tranquilli".