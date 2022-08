Nicoletta e Daure scelgono Cervia per le loro vacanze da 10 anni: premiati i turisti "fedelissimi"

Cervia premia i turisti affezionati che trascorrono le loro vacanze nelle nostre località da almeno 10 anni. La città premia questa costanza ricevendo gli ospiti in municipio e offrendo loro un attestato che li nomina “Amici di Cervia”. Mercoledì i premiati sono stati accolti dal vicesindaco Gabriele Armuzzi che ha consegnato loro la pergamena che li ufficializza Amici di Cervia, il sale di Cervia come augurio di fortuna e prosperità, un buono per piadine offerto da Cna e Confartigianato e una pubblicazione su Cervia. Si è trattato del quarto appuntamento in calendario per la premiazione dei turisti più affezionati.

Sono stati premiati ufficialmente 2 ospiti fissi della località che vengono a Cervia da oltre 10 anni: Daure Capelli e Nicoletta Orlando. Sono stati segnalati da Residence Andrea Doria. E’ sicuramente un orgoglio per la città la costanza dei suoi più affezionati frequentatori e proprio seguendo questa considerazione è nata oltre 20 anni fa l’idea di premiare i turisti più affezionati per la loro costanza e per la dimostrazione di affetto nei confronti del nostro territorio.

Le premiazioni "Amico di Cervia" si svolgono il mercoledì mattina alle ore 10, in Municipio, nella Sala del Consiglio, nelle date: 22 giugno, 6 e 20 luglio, 3 e 24 agosto, 7 settembre. Albergatori, bagnini, ristoratori, esercenti di campeggi, locatori di appartamenti, agenzie immobiliari possono candidare a premio i turisti italiani e stranieri che da almeno 10 anni frequentano le località cervesi in maniera continuativa. Gli “Amici di Cervia” sono accolti in residenza municipale e ricevono la pergamena che ufficializza la loro nomina ad amici della città.

La segnalazione completa di tutti i dati richiesti, va presentata utilizzando il modulo accessibile sul sito web del Comune di Cervia: https://sportellotelematico.comunecervia.it/(sezione Tempo Libero, Sport e cultura – domanda di attestato “Amico di Cervia”) inviandolo direttamente in modalità telematica, oppure, scaricando il pdf del modulo, da inviare a: cerviainforma@comunecervia.it, entro il venerdì precedente la data della premiazione. Per informazioni: Servizio Cervia Informa (0544 979350; email: cerviainforma@comunecervia.it).