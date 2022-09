La decisione della scuola: niente cellulare in classe. "Così combattiamo la dipendenza da smartphone"

Niente telefonini a scuola: devono essere consegnati all'ingresso in aula ed è possibile riprenderli solo all'uscita. Anche a ricreazione quindi restano "off limits". Inizia con questa "rivoluzione" l'anno scolastico all'Itis 'Nullo Baldini' di Ravenna, come si legge in una circolare della scuola del 10 settembre e firmata dal dirigente scolastico Antonio Grimaldi.

L'intento, si legge nella circolare, è quello di "garantire agli studenti la migliore e proficua attenzione nel corso delle attività didattiche, nonché di favorirne la socializzazione e di combattere le ormai sempre più diffuse dipendenze da smartphone". Ma il provvedimento vale solo per le classi del biennio. I cellulari dovranno essere consegnati già spenti e verranno custoditi all’interno di un apposito cassetto o scatola. In caso di trasferimento in laboratorio o palestra saranno gli stessi studenti a riprenderli, tenendoli spenti, e a consegnarli al docente presente in laboratorio o palestra. Al termine delle attività previste, li riconsegneranno al docente presente successivamente in aula, precisa la circolare.

In caso di emergenza o prova di evacuazione, poi, gli stessi telefoni cellulari non potranno essere ripresi, ma dovranno essere lasciati in classe - specifica il dirigente scolastico - In caso di comunicazione urgente per le famiglie o da parte di esse, tali funzioni saranno svolte dal centralino e/o dagli uffici di segreteria. Nel caso il docente, durante la lezione e a fini esclusivamente didattici, ritenesse opportuno l’uso del telefono cellulare da parte degli studenti, potrà farli riprendere dagli stessi.