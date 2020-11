Niente cerimonia per il 4 novembre: deposte le corone ai caduti

Nel rispetto delle disposizioni per limitare la diffusione del Covid-19, quest’anno a Lugo non si svolgerà la tradizionale cerimonia in occasione del 4 novembre, Giornata dell’unità nazionale e delle forze armate. In segno di omaggio ai Caduti di tutte le guerre in questi giorni il presidente dell’Unuci Lugo Renzo Preda e il presidente della Squadriglia del Grifo Mauro Antonellini hanno deposto, senza cerimonia, le corone d’alloro di fronte ai 23 monumenti, cippi e lapidi commemorativi in tutto il territorio lughese, frazioni comprese. Nei prossimi giorni sarà deposta, sempre in forma riservata, anche una corona di fronte al monumento a Francesco Baracca.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.