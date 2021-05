Niente classe prima alla scuola di Castiglione: "Una scelta che mortifica la comunità"

Niente autorizzazione a istituire una prima classe alla scuola primaria di Castiglione di Ravenna per l'anno scolastico 2021/2022. Era uno dei problemi delle scuole del forese sollevato nei mesi scorsi dal Comune, che pare non troverà una soluzione. "Con grande amarezza, nonostante gli sforzi dall’amministrazione, prendiamo atto della totale sordità dell'Ufficio Scolastico Territoriale verso la richiesta di prestare attenzione ai piccoli paesi - commentano il vicesindaco Eugenio Fusignani e la presidente del consiglio territoriale di Castiglione Cristina Ambrogetti - In particolare, la mancata autorizzazione a istituire una prima classe alla scuola primaria di Castiglione di Ravenna per l'anno scolastico 2021/2022 è un colpo inferto a una comunità che, come già ampiamente descritto, ha nella scuola un cardine fondamentale della cultura e della socialità e il volano per la progettualità futura. Dati gli organici della scuola sostanzialmente riconfermati rispetto all'anno precedente occorreva, ribaltando una nota espressione di Tomasi di Lampedusa, che tutto restasse come prima perché tutto potesse cambiare, cioè per poter avere il tempo per ragionare sull'evoluzione della rete scolastica attraverso una prospettiva partecipata e condivisa, non attraverso amputazioni di classi e migrazioni forzate di alunni. Confidiamo ancora che il dirigente scolastico territoriale possa rivedere un’impostazione che, se mantenuta, mortifica una comunità, compromettendone le prospettive, soprattutto dopo gli importanti investimenti effettuati in strutture, personale docente e risorse didattiche. La nostra è una battaglia di principio e buon senso alla quale non intendiamo abdicare e che continueremo a sostenere in tutti i tavoli deputati fino a quelli del governo".