Niente "dolcetto o scherzetto", salta la festa di Halloween a Borgo Montone

Negli ultimi anni la tradizione anglosassone di Halloween ha conquistato sempre più i romagnoli, giovani e adulti, facendo entrare questa festa nel nostro cuore. Ma quest'anno la popolare festa di mostri e fantasmi sembra che non si potrà festeggiare ovunque. Il comitato cittadino di Borgo Montone, infatti, decide di anteporre salute e sicurezza ai festeggiamenti, rinunciando agli eventi in programma per Halloween.

"La voglia e lo spirito di organizzare la nostra tradizionale Festa per far divertire i bambini e le famiglie ci sarebbe, ma ci siamo posti tante domande per la sicurezza e la salute nostra e dei tanti cittadini che vengono per passare una serata in serenità e allegria - fa sapere il comitato cittadino - Dispiace per i bambini che non potranno girare per le case illuminate del paese per il “Dolcetto o scherzetto” e il piacere/svago dell’animazione di strada da maghi, giocolieri, palloncini, cartomante e zucchero filato, dispiace per i più grandi che non potranno fare il percorso della paura lungo le vie o incontrare Dante e i suoi diavoletti nel giro dell’inferno, dispiace per tutti non potersi bere un bicchiere di vin brulè o gustarsi un piatto di cappelletti e altre cose o la ns. torta di Halloween e altri dolci, ma purtroppo dobbiamo arrenderci.

Tutto questo ci mancherà ma vogliamo rispettare le direttive Covid-19 da sanificazione, mascherine, controllo temperatura e distanziamento ed evitare assembramenti, - conclude il comitato della frazione ravennate - ma pur prendendo tutte le precauzioni del caso, il rischio contagio di questa terribile virus è troppo alto e ci siamo convinti che non vale la pena rischiare. Prima la salute! Borgo Montone dice no grazie".