Personale senza mascherina e alcolici ai minori: locali nei guai per San Lorenzo

La Polizia locale di Ravenna, durante la notte di San Lorenzo e in collaborazione con i militari della stazione Carabinieri di Marina Romea, ha sottoposto a controllo alcuni stabilimenti balneari delle località rilevando, in due casi, violazioni alla normativa anti Covid-19 e al regolamento di igiene del Comune di Ravenna per il mancato utilizzo, da parte del personale, della mascherina.

In uno stabilimento balneare di Marina Romea, inoltre, è stata inoltre accertata la somministrazione di alcolici a un minore di 15 anni, con conseguente denuncia all’Autorità giudiziaria della persona addetta alla mescita e del titolare dell’attività.