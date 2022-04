"No alla guerra e all'intervento della Nato": lo Slai Cobas organizza un presidio in piazza

Lo Slai cobas per il sindacato di classe ha organizzato per sabato 9 aprile un'iniziativa cittadina contro la guerra. L'appuntamento è alle 15 alla Darsena e alle 17 al quartiere Gulli. "Condanniamo con forza l'invasione imperialista di stampo neozarista della Russia di Putin che accende un focolaio di guerra in Europa che può dilagare in tutto il mondo - spiegano gli organizzatori - Condanniamo fermamente la campagna e l'azione dei governi Usa/Nato, Italia compresa, di stampo guerrafondaio volta a portare le truppe occidentali ai confini russi usando l'Ucraina come cavallo di Troia e pedina di guerra. Siamo contro questa guerra tra banditi per il profitto dei padroni della energia e dell'industria bellica e per il controllo mondiale delle materie prime e delle vie geostrategiche. Siamo solidali con le masse ucraine sotto le bombe e in fuga. Siamo contrari all'invio di missili, aerei, armi e dei soldati italiani nel territorio di guerra. Siamo contro ogni scaricamento dei costi e gli effetti di questa guerra sui i lavoratori e le masse popolari italiane già colpite da crisi e pandemia. Chiamiamo tutti i lavoratori e tutte le lavoratrici, tutte le organizzazioni sindacali a prendere posizione e a scendere in campo con assemblee, manifestazioni, fino allo sciopero generale".