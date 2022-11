No alla violenza sulle donne: inaugurato il "Muro delle Bambole" all'ospedale di Ravenna

Sono stati inaugurati venerdì, in occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, i ‘Walls of dolls - Muri delle bambole’ allestiti in Piazza Giovanni Paolo II a Cesena, nell’atrio dell’Ospedale Bufalini, al Dea dell’ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna, al Padiglione Morgagni dell’Ospedale Morgagni Pierantoni di Forlì e nella Galleria di collegamento del Monoblocco DEA dell’ospedale Infermi di Rimini.

Presenti alle cerimonie, le autorità dei tavoli interistituzionali per il contrasto alla violenza sulle donne e dei Centri antiviolenza presenti sul territorio, numerosi professionisti sanitari dell’Azienda Usl della Romagna e sponsor del progetto aziendale "Well-Fare: Rete per le donne" finalizzato al miglioramento degli ambienti di cura e dell’accoglienza delle donne vittime di violenza e dei minori che si rivolgono ai Pronto Soccorso degli Ospedali romagnoli con lo scopo di garantire spazi adeguati e qualità dell’assistenza sanitaria e psicologica.

I Muri delle Bambole, che resteranno collocati all’interno degli Ospedali Bollini Rosa di Ravenna, Rimini, Forlì, Cesena e Faenza, sono infatti allestiti con bambole di pezza che possono essere adottate tramite una donazione con lo scopo di sostenere la causa, per essere poi appese alla rete di sensibilizzazione (Muro delle bambole). Per chi vorrà, è prevista anche la possibilità di personalizzare la donazione assegnando un nome alla bambola oppure lasciando una frase personale nel libro di raccolta appeso alla rete. L’obiettivo è l’umanizzazione delle cure, anche attraverso il coinvolgimento dell’Associazione ArtinCounselling partner del progetto, che si occuperà di accogliere e assistere i figli minori, introducendo il proprio bagaglio di competenze, mentre la donna effettua il suo percorso diagnostico.