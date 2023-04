"No a rigassificatori e fonti fossili": l'incontro di Potere al Popolo ai Giadini Speyer

In vista della manifestazione nazionale convocata a Ravenna il prossimo 6 maggio dalla rete ambientalista formata da Per il Clima Fuori dal Fossile, Rete No Rigass No gnl e Rete Emergenza Climatica e Ambientale Emilia-Romagna, il partito Potere al Popolo conferma la propria adesione al corteo e organizza un incontro pubblico per sabato alle 9.45 nei Giardini Speyer di Ravenna (in caso di maltempo l’iniziativa si sposterà presso la sala della Federazione di Rifondazione Comunista Ravenna in via Timavo 33).

L'apertura dell'incontro è affidata a Gianfranco Santini (ex candidato sindaco di Ravenna per Potere al Popolo). Seguiranno gli interventi di Pippo Tadolini (Coordinamento Ravennate Per il Clima Fuori dal Fossile), Linda Maggiori (blogger, giornalista freelance e attivista per l’ambiente), Anna Fedriga (Fridays for Future Ravenna), Cambiare Rotta Bologna, Matteo Di Fiore (Potere al Popolo Pisa, in intervento telefonico), Nicoletta Dosio (attivista del Movimento No Tav e nel Coordinamento Nazionale di PaP, in intervento telefonico), Franco Piccioni (Contropiano e nel Coordinamento Nazionale di PaP).