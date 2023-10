Nominata la nuova direttrice di Cardiologia dell'ospedale Umberto I di Lugo

La direzione generale di Ausl Romagna ha nominato Giulia Ricci Lucchi a capo dell’unità operativa di Cardiologia dell’ospedale di Lugo. Già in servizio nella stessa unità di Cardiologia di Lugo da gennaio 2023 con un incarico di direttore facente funzione, con la nuova nomina la dottoressa Lucchi ne è ora direttrice. La sua presentazione è avvenuta questa mattina durante l'inaugurazione del nuovo pronto soccorso del nosocomio lughese.

Nata a Modena, dopo la laurea in Medicina e Chirurgia conseguita presso l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia nel 1997 la dottoressa Lucchi si specializza in Cardiologia nel 2001 nel medesimo ateneo. La sua carriera professionale inizia nel marzo 2002, con un contratto libero professionale, presso l’Unità Operativa di Cardiologia dell’ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna per un programma di attività assistenziale incentrato sull’emergenza cardiologica, con particolare riferimento al rapporto fra Unità Operative di Cardiologia, emergenza-urgenza territoriale, Pronto Soccorso e Medicina d’Urgenza. Nel 2003 prende servizio, in qualità di dirigente medico di primo livello, presso l’I.O. di Cardiologia dell’ospedale di Fidenza (PR) e torna in Romagna nel maggio 2004 con lo stesso incarico, all’U.O. di Cardiologia dell’ospedale di Ravenna. Svolge attività nella degenza cardiologica e in Utic, dove si occupa della gestione dei pazienti acuti, ad alta intensità di cura. È referente per i rapporti con i Medici di Medicina Generale per i percorsi post dimissione.

Da luglio 2019 diviene responsabile del Servizio di Cardiologia dell’ospedale Infermi di Faenza e nel gennaio 2023, va a ricoprire il ruolo di facente funzione dell’U.O. Servizio di Cardiologia dell’ospedale di Lugo, per diventarne poi titolare nel luglio 2023. Oltre alla importante attività clinica svolta prima a Faenza e tutt’ora nella U.O Servizio di Cardiologica di Lugo, il suo impegno è stato rivolto alla riorganizzazione dell’attività ambulatoriale del Servizio, con particolare attenzione all’implementazione delle prestazioni ambulatoriali con percorsi dedicati, quali cardio-oncologia, scompenso cardiaco, aritmologia e cardiopatia ischemica. L’implementazione degli ambulatori dedicati e la presa in carico degli utenti si è sviluppata in un percorso di condivisione con i servizi del territorio (Case della Comunità e Nuclei di Cure Primarie). Autrice di numerose pubblicazioni scientifiche, ha partecipato in qualità di referente ad attività di ricerca in particolare sullo studio dell’infarto miocardico giovanile.