'Non Mollo', a Faenza un evento tra street food e musica per raccogliere fondi per gli alluvionati

Dopo il ‘Tè Bota’ c’è un altro slogan a Faenza. Lo hanno lanciato alcuni giovani attraverso un evento di beneficenza dal titolo piuttosto esplicativo: “Non Mollo”. Si tratta di una iniziativa che si svolgerà al Parco Tassinari sabato 26 agosto dalle 17 alle 24 e che vedrà la partecipazione di tante attività cittadine (ma anche provenienti dalle città limitrofe) che sono state colpite direttamente o indirettamente dall’alluvione. Una festa con tanto di bancarelle, intrattenimento musicale, bar e street food.

Un’iniziativa solidale attraverso la quale gli organizzatori vorrebbero lanciare un chiaro messaggio: “Non c’è scopo di lucro - avvisano Mara Altini e Mattia Verbeni - Abbiamo organizzato questo evento perché vogliamo aiutare ancora il nostro territorio, per ribadire che non molliamo e per evitare che i riflettori sull’alluvione si spengano. Se non siamo noi giovani a organizzare questi eventi la città si spegne, e riteniamo che sia necessario ripartire dagli eventi perché sono le occasioni di incontro a dare linfa alla città. Il principio quindi è ripartire, dare spazio alle attività colpite e raccogliere fondi per chi ne ha bisogno”.

Allo scopo è stata costituita una raccolta fondi. Le donazioni saranno infatti destinate alle famiglie e alle attività colpite dall’alluvione. "Abbiamo raccolto l’invito di questi ragazzi - sottolinea Luciano Dal Borgo di Accademia Medievale - e abbiamo deciso di sostenerli nonostante avessimo in calendario altri eventi. Sappiamo che alcune attività in queste zone non riapriranno più, e questa è una grave perdita. Per questo motivo teniamo particolarmente a questo evento”.

Il programma

Il programma prevede animazione per bambini, street food, esibizioni musicali, un market a cura delle attività locali e il servizio di taglio e acconciatura veloce a cura del parrucchiere Luca B. Durante l’evento anche il Green Go Bus, servizio pubblico di trasporto, osserverà una fermata extra in via Cavour, e sarà inoltre attivo fino alle 23. Si alterneranno i Tamburi di Brisighella, il concerto Jazz a cura di Marco Allegri, la tribute Band Rolls Robbie, Marco Liverani, i Mystic Doll, i 1994 e i Musicanti di San Crispino.

Prevista una zona olistica nella quale ci saranno nove attività: dalla lettura dei tarocchi, ai trattamenti shiatsu, e ancora pranoterapia, arte terapia, lettura dei cristalli, massaggi ayurvedici, riflessologia plantare e molto altro. Nella zona street food saranno operative le attività di Matilde del Monticino che proporrà lo gnocco fritto, la pizza di O Fiore Mio Hub, il fritto di pesce di Lowe, i dolci di Sebastiano Caridi e i gelati della gelateria Peace&Cream. Il servizio bevande sarà a cura di Botanico, GreenTa Bar, Birrificio La Mata e il vino di Never Wine Alone.