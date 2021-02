Non poteva uscire da Faenza: trovato a bere in un bar di Bologna dopo l'orario di chiusura

I militari hanno multato per aver violato la normativa anti-Covid i clienti di un bar bolognese aderente all’iniziativa di protesta “Io Apro”

I Carabinieri di Bologna continuano i controlli sulle violazioni delle norme anti-Covid. Nella giornata di martedì, i militari hanno multato per aver violato la normativa anti-Covid i clienti di un bar bolognese aderente all’iniziativa di protesta “Io Apro” che al momento del controllo, avvenuto alle ore 20:00 circa, si trovavano seduti nel locale. Tra i clienti c’era anche un 36enne italiano residente a Faenza che, oltre alla sanzione, è stato denunciato per aver violato le disposizioni dell’Autorità giudiziaria di Ravenna che gli imponevano di non allontanarsi dal comune di residenza.