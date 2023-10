Non rispetta l'alt e lancia la droga dal finestrino: arrestato dopo l'inseguimento in centro

Proseguono a Ravenna servizi mirati straordinari di vigilanza e controllo predisposti dal Questore di Ravenna Lucio Pennella presso la stazione ferroviaria, le aree adiacenti a viale Farini e la zona dei giardini Speyer al fine di prevenire e contrastare i reati predatori e il crimine diffuso. Coinvolti in tale intensificazione del controllo del territorio equipaggi della Sezione Volanti, pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine di Bologna e della Squadra Mobile.

Nel pomeriggio di ieri è stato tratto in arresto un 23enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Gli operatori della sezione specializzata antidroga della Squadra Mobile - durante un servizio investigativo predisposto a supporto delle attività di controllo del territorio nelle zone del centro adiacenti la stazione ferroviaria - hanno controllato un’auto di piccola cilindrata con a bordo un giovane.

All’intimazione impostagli con la paletta, il ragazzo dapprima ha rallentato la marcia; poi, repentinamente, è ripartito percorrendo alcune centinaia di metri, cercando di disfarsi al contempo, gettandoli dal finestrino, di tre involucri subito recuperati dai poliziotti. Una volta fermato nel traffico cittadino è stato sottoposto a perquisizione personale estesa all’auto. Gli involucri recuperati contenevano sostanza stupefacente per circa 60 grammi di marijuana e 7,5 di hashish.

L’arrestato è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari in attesa del rito per direttissima come disposto dall’Autorità giudiziaria ravennate. Il Tribunale di Ravenna ha convalidato l’arresto e concesso i termini a difesa.