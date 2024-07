Non rispetta tempi di guida e riposo giornalieri: ritirata la patente a un camionista

L'ufficio Strumentazione tecnica e controllo trasporto della Polizia Locale di Ravenna, durante l’attività di controllo sul rispetto delle norme da parte dei conducenti dei mezzi pesanti, ha multato in via Baiona un autotrasportatore per non aver rispettato i tempi di guida e riposo giornalieri. Il personale ha fermato un autoarticolato con targa italiana condotto da un cittadino di nazionalità rumena, residente nel territorio di Ravenna, e lo ha sottoposto a una verifica della tessera tachigrafica del conducente e del cronotachigrafo del mezzo, attraverso specifico programma di controllo “police controller”.

Dall'esame dei dati è emerso che il conducente, in data 19 giugno, non aveva rispettato i previsti tempi di guida e riposo giornalieri e che aveva condotto il mezzo, nella medesima giornata, estraendo la propria tessera del conducente dalla strumentazione di registrazione dell'autoarticolato, con il probabile intento di eludere eventuali controlli sulla propria regolare condotta di guida. Alla luce di quanto emerso dagli accertamenti, la Polizia Locale ha proceduto alla contestazione delle violazioni al Codice della strada e a notificare al conducente una sanzione totale di 907 euro, nonché la decurtazione di 10 punti, oltre alla sanzione accessoria del ritiro della patente di guida.

Qui il link per iscriversi al canale WhatsApp di RavennaToday