Non si placa la scia di decessi alla casa di riposo Boari: altri due morti

Non si placa la scia di decessi alla casa di riposo Boari di Alfonsine, dove la situazione Covid è decisamente molto grave. Sono due gli anziani ospiti che hanno perso la vita nelle ultime ore, dopo essere risultati positivi al Coronavirus - e un decesso era stato registrato anche martedì.

"Non ci sono parole per dare queste comunicazioni o, almeno, faccio davvero fatica a trovarle in questo momento - commenta il sindaco Riccardo Graziani - alle famiglie porgo le mie condoglianze e la vicinanza dell'amministrazione. Per quanto concerne i dati dei tamponi non vi sono nuovi positivi e si segnalano sei negativizzazioni tra gli ospiti della Cra Boari. Rinnovo la raccomandazione a fare tutto quanto possibile per limitare i contagi, adottando le prescrizioni elaborate dalle autorità sanitarie. In attesa della disponibilità del vaccino e di una cura specifica, tutelarsi e tutelare le persone che ci circondano significa adottare ogni necessario accorgimento".