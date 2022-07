Nona edizione per Accademia Bizantina Camp: 80 partecipanti da tutta Italia

È in corso di svolgimento presso l’ex convento e l’albergo Antico Convento San Francesco di Bagnacavallo la nona edizione dell’Accademia Bizantina Camp, grande campus di alta formazione musicale giovanile che offre lezioni di strumento, musica d’insieme, teatro e laboratori artistici. Quello attualmente in essere è il primo dei due turni settimanali previsti e si conclude sabato con uno spettacolo musicale del quale come da tradizione ragazze e ragazzi sono creatori e interpreti. Lo spettacolo è in programma alle 17, sempre presso l’ex convento. Poi da domenica si svolgerà il secondo turno, con spettacolo finale sabato 23. In tutto parteciperanno al camp circa 80 ragazze e ragazzi tra gli 8 e i 16 anni provenienti da ogni parte d’Italia.

L’edizione 2022 dell’Accademia Bizantina Camp si avvale della direzione artistica di Alice Bisanti. L’offerta formativa comprende: lezioni individuali di strumento; lezioni di musica d’insieme: musica da camera, orchestra; corso di teatro; laboratori creativi: atelier d’arte, danze antiche; studio individuale; giochi e attività di relazione. I docenti sono: per la musica Alice Bisanti, Valeria Montanari, Marta Nahon, Marco Radaelli, Irene De Bartolo, Heriberto Delgado, Michela Gardini, per il teatro Pietro Piva in collaborazione con Accademia Perduta/Romagna Teatri e per l’arte Margherita Tedaldi dell’associazione Cercare la Luna, con il supporto di Giulia Bisanti e Marta Lazzaroni.