Nonna 'Denza' compie 102 anni e festeggia con 13 figli, nipoti e pronipoti

Domenica 30 luglio a Cotignola Prudenza Pignatta, per tutti Denza, ha compiuto 102 anni. In ottima forma fisica, Denza è anche dotata di un’invidiabile lucidità, ama passeggiare in cortile nelle ore più fresche della giornata ed è la concittadina più longeva dei sette centenari che Cotignola annovera quest’anno.

A festeggiarla, oltre ai familiari (tre figli maschi, gemelli, e una figlia femmina, cinque nipoti e quattro pronipoti), anche il sindaco Luca Piovaccari, che sabato 29 luglio è andato a trovare la festeggiata portandole gli auguri dell’Amministrazione e dell’intera comunità.