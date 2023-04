Nonna Francesca taglia il traguardo dei 101 anni e festeggia con amici e parenti

Lunedì 24 aprile l’Amministrazione comunale di Solarolo ha portato gli auguri a Francesca Toschi nel giorno del suo centunesimo compleanno, alla presenza dei parenti e degli operatori sociosanitari della residenza per anziani Bennoli, in cui la donna risiede. L’Assessora al Welfare, Marinella Pirazzini, ha portato alla signora Francesca gli auguri per il significativo traguardo a nome di tutta l’amministrazione comunale.