Nonna Laura compie 101 anni e recita a memoria poesie e l'Inferno di Dante

Mercoledì 26 aprile presso il centro anziani Silvagni di Voltana sono stati festeggiati i compleanni delle ospiti nate in questo mese: la signora Laura Rambelli di Lugo ha raggiunto i 101 anni, mentre Silvana Tabanelli e Giuseppina 'Pina' Tagliani hanno spento rispettivamente 83 e 86 candeline. Hanno portato loro gli auguri, accanto ai familiari, l’assessore al Welfare del Comune di Lugo Lucia Poletti, la direttrice dell’Asp dei Comuni della Bassa Romagna Monica Tagliavini, la coordinatrice del centro anziani di Voltana Nadia Samorini, la presidente della Consulta di Voltana Valeria Monti e gli operatori della struttura. La festa ha coinvolto tutti gli ospiti del centro anziani, con musica e canzoni assieme a Dante e una grande torta.

Nata il 24 aprile del 1922 a Lugo, città dove ha sempre vissuto e che ama molto, la signora Laura Rambelli ha lavorato dapprima per le Poste di Lugo, poi dopo il matrimonio con Luigi Ferretti, celebrato nel 1947, come casalinga e collaboratrice nella celebre azienda di famiglia, la Tipografia Ferretti. Ha tre figli, Claudio, Guido e Anna, cinque nipoti e sette bisnipoti.

Grande amante della lettura e della cultura in genere, la signora Laura, in ottima salute e particolarmente brillante mentalmente e spiritualmente, durante la festa dei compleanni ha recitato a memoria l’incipit dell’Inferno di Dante e La cavalla storna di Giovanni Pascoli. Di forte temperamento e sempre misurata nei comportamenti, ha ricordato il figlio Guido, "è stata resa più forte ed essenziale dai grandi sacrifici affrontati in vita".