Nonna Maria compie 100 anni: e va ancora in giro in bicicletta

Domenica Maria Buscaroli ha festeggiato il secolo di vita. Circondata dall'affetto di amici e parenti, a partire dalla figlia Gabriella e dai nipoti Daniele ed Elisa, ha ricevuto la visita del Sindaco Daniele Bassi e del Vice Sindaco Carolina Ghiselli che l'hanno omaggiata di un mazzo di fiori e di una pergamena a ricordo di questo straordinario traguardo.

Maria, rimasta vedova del marito Luciano 18 anni fa, è nata e vissuta sempre a Massa Lombarda, dove ha svolto per anni la mansione di telefonista nell'allora posto pubblico di telefonia, per poi essere assunta come impiegata dall'ex “Massalombarda Spa”, ora “Conserve Italia”. Non è raro incontrare Maria girare in bicicletta per il centro città e rappresenta tuttora un riferimento importante per la sua intera famiglia.