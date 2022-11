Nonna Maria compie 100 anni: una vita trascorsa nei campi insieme al marito, scomparso a soli 60 anni

Lunedì mattina la signora Maria Rustichelli ha festeggiato il suo centesimo compleanno presso la Casa residenza anziani Sassoli di Lugo, circondata dall’affetto del figlio Alberto, dei nipoti Elisa e Giovanni e di altri parenti, degli operatori e degli ospiti. Erano presenti il sindaco Davide Ranalli, che le ha portato gli auguri dell’amministrazione comunale e della città di Lugo, l’amministratore unico dell’Asp dei Comuni della Bassa Romagna Emanuela Giangrandi e la coordinatrice della struttura Greta Ghetti.

Maria Rustichelli è originaria di Zagonara, dove è nata il 21 novembre 1922 e dove viveva assieme ai suoi genitori, un fratello e una sorella. Durante l’adolescenza la sua famiglia si è trasferita a Villa San Martino e qui Maria ha stretto amicizia con il suo vicino di casa, di cui si è innamorata e che ha sposato nel 1950. Ha vissuto sempre a Villa San Martino, dove lavorava nei campi assieme al marito. Venuto a mancare il marito a soli 60 anni, la signora Maria ha dovuto rimboccarsi ulteriormente le maniche per affrontare da sola la gestione della famiglia e ci è riuscita molto bene, grazie anche al suo carattere forte e determinato. Il rapporto con il figlio e con i nipoti è molto stretto e, se gli ultimi due anni sono stati particolarmente duri da affrontare per Maria come per tutti gli anziani, il calore e il forte sostegno della famiglia non le sono mai mancati e le sono stati di grandissimo aiuto.