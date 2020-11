Nonna Santa 'Angelina' compie 100 anni: "E' ancora il sostegno della famiglia"

Il sindaco di Cervia Massimo Medri ha portato gli auguri a Santa Gaza, che il 29 ottobre ha compiuto 100 anni. La signora Santa è nata a Cesenatico il 29 ottobre 1920 e, dopo essersi sposata con Luigi Presepi, a 20 anni è arrivata a Pinarella, dove ha sempre vissuto fino ad ora. Col marito ha sempre gestito un'attività estiva e ancora oggi d’estate, in cortile, la si può vedere sulla sua poltrona fermarsi a parlare con i bambini e i turisti che passano. E’ conosciuta da tutti come ‘Angelina'. I suoi cento anni li ha festeggiati in casa con le figlie, i nipoti e i pronipoti e i tanti familiari che si sono riuniti per lei, che è ancora il punto di riferimento e ha una parola di conforto e di sostegno per tutti.

