Nonna Valentina festeggia 100 candeline con la nipote in videochiamata

Valentina Donati spegne 100 candeline. L'anziana ospite della residenza "Bennoli" è nata a Solarolo il 26 febbraio di cento anni fa. Cresciuta in una famiglia di musicisti, Valentina ama la musica e ricorda ancora molte canzoni di una volta e arie d’opera, oltre all’Ave Maria che cantava alle Messe del paese. Il marito Edoardo - detto Edi - originario di Sankt Gallen in Svizzera, era capozona dell’Enel di Solarolo. I festeggiamenti si sono svolti in compagnia della figlia Alves, della nipote Pamela in videochiamata da fuori comune e dell’assessore al welfare Marinella Pirazzini.