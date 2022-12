Nonno "Catramino" compie 100 anni e festeggia con la sua famiglia

Venerdì 16 dicembre la sindaca di Russi Valentina Palli ha portato gli auguri di tutta la città a Guido Sintoni per i suoi 100 anni. Guido è soprannominato affettuosamente "Catramino" per due motivi che storicamente si confondono tra loro: la pelle "scuretta" che lo faceva sembrare appunto un carboncino e il fatto di avere lavorato in gioventù sulle strade, appunto stendendo il catrame.

Guido è in formissima, circondato dall’amore delle figlie Cristina e Susanna e della famiglia, ogni giorno passeggia su e giù per Godo e la sua pelle ancora oggi è bella abbronzata. La sindaca e “Catramino” si sono promessi di rivedersi per festeggiare il 16 dicembre del prossimo anno.