Norme anti-covid, sospesi i mercati di Lugo e Voltana: si cercano soluzioni

A seguito dell’ordinanza regionale del 12 novembre, martedì e mercoledì non si svolgeranno, rispettivamente, i mercati di Voltana e Lugo. Il Comune di Lugo è al lavoro per verificare la possibilità di svolgimento dei mercati in piena sicurezza e nel rispetto di tutte le disposizioni previste dall’ordinanza regionale, tra cui una perimetrazione dell’area del mercato, la presenza di un unico varco di accesso separato da quello di uscita, una sorveglianza che verifichi distanze sociali e il rispetto del divieto di assembramento.