Cuccioli di Labrador e Terranova cercano casa dall'Ucraina, l'Ordine dei veterinari: "E' una bufala"

L’Ordine dei Medici Veterinari di Ravenna richiama l’attenzione su una notizia che in queste ore si sta diffondendo nei canali social e di messaggistica veloce su una fantomatica veterinaria di Ravenna che starebbe rientrando dall’Ucraina con un furgone carico di cani adulti e cuccioli di razza Labrador e Terranova (con tanto di finto contatto di una poliziotta che, come verificato personalmente da RavennaToday, nulla ha a che vedere con la faccenda).

"A seguito di apposita verifica, la notizia è risultata non veritiera - spiega la presidente dell'Ordine Alessandra Valeriani - Si invita pertanto a non fidarsi di informazioni provenienti da canali non ufficiali per evitare la diffusione di false notizie. Nel caso in cui siano promosse iniziative di solidarietà sarà cura dell'Ordine divulgarle tramite i canali ufficiali".